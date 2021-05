FC Bayern München : Der Rekordmeister und seine Zahlen

Der FC Bayern München ist Deutscher Meister. Schon wieder hat der Fußballverein einen Rekord nach dem anderen geknackt.

München | Im Mittelkreis des Spielfelds tanzten die Bayern-Spieler und sangen: „Campeones, Campeones, olé olé olé!“ Campeones ist Spanisch und heißt so viel wie Meister. Denn am Samstag war es wieder einmal so weit: Der FC Bayern München wurde Deutscher Meister in der Fußball-Bundesliga. Der Verein hat so viele Titel gesammelt und Rekorde gebrochen wie kein and...

