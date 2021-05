Kinder mit Diabetes mellitus : Ein Piepton gibt Zucker-Alarm

Samuel hat die Krankheit Diabetes. Deshalb muss er seinen Zuckerwert kontrollieren.

Siegen | Claudia Irle-Utsch Samuel packt aus. Er erklärt, was in dem schwarzen Mäppchen steckt, das immer in seiner Nähe ist: kleine medizinische Geräte. Damit findet er heraus, wie der Zuckerwert in seinem Blut ist. Für Samuel ist wichtig, dass dieser Wert nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist. Denn der Junge hat die Krankheit Diabetes mellitus Typ 1. Man sa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.