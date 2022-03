Deutscher Hörbuchpreis : Stefan Kaminski erzählt, wie man Sprecher wird

Stefan Kaminski kann so toll seine Stimme verstellen, dass er am Dienstag eine Auszeichnung bekommen hat.

Berlin | Am 15. März ist der Deutsche Hörbuchpreis verliehen worden. In der Kategorie „Bestes Kinderhörbuch“ gewann der Titel „Mission Kolomoro oder: Opa in der Plastiktüte“, gesprochen von Stefan Kaminski. Im Interview erzählt der 47-Jährige, wie er wurde, was er ist. Hallo Stefan Kaminski. Du bist Hörbuchsprecher. Wie wird man das? Da gibt es nicht DEN...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.