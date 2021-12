Kindernews zum Hören : Ideen für einen tollen Wunschzettel

Bunte Farben, aufgeklebte Schnipsel: Es gibt viele Möglichkeiten, seinen Wunschzettel zu Weihnachten toll zu gestalten. Hier bekommst du Tipps von denen, die es wissen müssen.

Engelskirchen | Die einen schreiben an das Christkind, die anderen lieber an den Weihnachtsmann. Ihre Wünsche zu Weihnachten haben die meisten wahrscheinlich schon im Kopf. Aber wie gestaltest du den Wunschzettel am besten? Schließlich sollen am 24. Dezember auch die richtigen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen. Das Christkind in Engelskirchen und seine Helfer...

