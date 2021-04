Trendsport : Inlineskating: Auf Rollen fliegen

Fahren, springen, gleiten: Jo Zenk ist einer der besten Inlineskater Deutschlands.

Berlin | Was hat acht Rollen und kann fliegen? Ein Inlineskater! Mit Fliegen vergleicht zumindest Jo Zenk das Gefühl vom Fahren auf den Skates. „Inlineskaten ist doch das Nächste an Flügel haben, was man sich vorstellen kann“, schwärmt er. Wer selbst schon einmal mit Skates auf glattem Asphalt unterwegs war, weiß, was er meint. Jo Zenk fliegt aber auch tatsäch...

