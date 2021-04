Mecklenburg-Vorpommern : Interview mit einem Fischotter

Der flinke und gefräßige Fischotter wurde zum Tier des Jahres ernannt. Zeit, um ihn mal zu besuchen.

Mecklenburg-Vorpommern | Einen Fischotter bekommt man nur sehr selten zu sehen. Denn er ist sehr scheu. Der Fischotter ist ein Marder. Er lebt im und am Wasser. Das Tier hat einen langen, schlanken Körper und ziemlich kurze Beine. Sein Fell ist dunkelbraun. Nur am Hals, am Kopf und an der Brust ist es heller. Obwohl er so schüchtern ist, können wir heute einem Fischotter F...

