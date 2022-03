Kindernews zum Hören : Laufen wie eine Gazelle

Erst die Ferse? Oder erst die Zehen? Wie Joggen am besten funktioniert, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Ein Wissenschaftler und eine Laufexpertin erklären die Unterschiede.

Berlin | Sportsachen und Schuhe an, raus aus dem Haus und schon kann man loslaufen. Joggen ist überall möglich und eigentlich total einfach. Doch schaut man sich genauer an, wie die Leute laufen, merkt man: Da gibt es Unterschiede! Die meisten Menschen treten zuerst mit dem hinteren Teil ihres Fußes auf, also mit der Ferse. Dann rollen sie über den ganzen F...

