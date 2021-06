Lesen : Mirai ist 14 und rezensiert gelesene Bücher

Mirai liest sehr viel. Auf ihrem Blog im Internet schreibt sie, wie sie die Bücher findet.

Berlin | Mirai hat 145 Bücher im vergangenen Jahr gelesen. In diesem Jahr sind es schon mehr als 40. Was ihr an all den Büchern gefällt und was nicht, beschreibt sie auf ihrem Blog „Lass mal lesen!“. Dort bewertet sie die Bücher mit Sternen und schreibt Rezensionen. Sie stellt die Bücher vor und sagt ihre Meinung dazu. Das Ziel der 14-jährigen Mirai lautet, an...

