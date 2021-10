Kindernachricht zum Hören : Reparieren statt wegwerfen

Wenn etwas kaputt geht, schmeißen es die meisten Menschen weg und kaufen etwas Neues. Das ist nicht nur teuer, sondern auch schlecht für die Umwelt. Dem Tüftler Ulrich Panzer passiert das nicht.

Berlin | Wenn man Ulrich Panzer nach seinem Beruf fragt, so fällt ihm dafür keine genaue Bezeichnung ein. „In meiner Werkstatt repariere ich so gut wie alles“, sagt er. Das stimmt: In seiner Werkstatt gibt es jede Menge verschiedene Dinge. Da stehen kaputte Lampen, Uhren und Kaffeemaschinen. Ein Kerzenhalter braucht einen neuen Arm. Und neben einer kaputten...

