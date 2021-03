Kindernews zum Anhören : Rosa Luxemburg wurde gehasst und geliebt

Sie wollte, dass die Menschen selbst bestimmen, wer über sie regiert. Vor 150 Jahren wurde Rosa Luxemburg geboren.

Berlin | Ihren Namen kennen noch immer viele Menschen: Rosa Luxemburg. Viele kennen auch ihr Gesicht. Obwohl sie bereits vor 150 Jahren geboren wurde. Doch was hat diese Frau genau gemacht? Hm, irgendwas mit Politik. „Über Rosa Luxemburg gibt es viele Geschichten. Und viele davon sind falsch oder komplett erfunden. Jeder hat in ihr das gesehen, was er wollte“,...

