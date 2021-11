Kindernews zum Hören : Toleranz fängt im Kleinen an

Jeder Mensch ist einzigartig und besonders. Auch du! Oft wird aber vergessen, dass andere Menschen anders sind. Es fehlt an Toleranz. Am 16. November ist weltweiter Tag der Toleranz. Aber was ist das eigentlich?

Köln | Manche Menschen sind groß, andere sind klein. Die einen sind dünn, die anderen dick. Die einen haben eine helle Hautfarbe, die anderen eine dunkle. Die einen glauben an Jesus Christus, die anderen an Allah oder an Jahwe. Wieder andere glauben an viele Götter gleichzeitig oder an keinen Gott. Wir Menschen sind unterschiedlich. Jeder von uns ist einz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.