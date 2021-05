Körper : Wenn der Muskelkater nervt

Die Beine sind schwer, die Arme schmerzen. Nach viel Sport oder schwerer Arbeit machen sich manchmal die Muskeln bemerkbar. Wir haben einen Muskelkater.

Köln | Autsch, was ist denn da los?! Schon allein das Aufstehen am Morgen fällt schwer. Die Muskeln tun weh. Sie ziehen und ziepen und fühlen sich irgendwie müde und kraftlos an. Ein Muskelkater ist zu Besuch! Dieses Gefühl im Körper kennt so ziemlich jeder. Aber woher kommt es überhaupt? „Ein Muskelkater sind harmlose Schmerzen in Muskeln, die wir zu seh...

