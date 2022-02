Hörkolumne von Max-Stefan Koslik : Till, der Eisbären-Täufer

Schließlich gibt es noch mehr als den schlimmen Krieg. Till Backhaus, zum Beispiel.

Rostock | ...Der tauft am Freitag Eisbären im Rostocker Zoo. Auf welche Namen? Wladimir scheidet aus. Gerhard auch. Erwin, mhm... Vielleicht Till, der Täufer?... Die ganze Kolumne von Max-Stefan Koslik können Sie jetzt hören. Klicken Sie einfach auf den Player. SO FUNKTIONIERT DER AUDIOPLAYER So verpassen Sie keine Folge mehr ...

