Neue Podcast-Folge „Nachschlag“ : Was die Aktion #allesdichtmachen über unsere Meinungsfreiheit verrät

Die Aktion #allesdichtmachen löste heftige Diskussionen aus. Warum es dabei auch um unsere Meinungsfreiheit geht.

06. Mai 2021, 14:19 Uhr

Schwerin | Satirisch war sie gemeint, die Aktion #allesdichtmachen, mit der Prominente die Corona-Politik der Bundesregierung aufs Korn nehmen wollten. Doch bei einer Pandemie, die potenziell eine Bedrohung für jede und jeden im Land ist, hört offenbar der Spaß auf. Die Teilnehmer der Aktion, darunter Schauspieler Jan Josef Liefers, sahen sich heftiger Kritik ausgesetzt. Einige distanzierten sich schon nach kurzer Zeit von #allesdichtmachen. Liefers hingegen verteidigte die Aktion eisern, auch in Talkshows und den sozialen Medien.

Unser Autor Stefan Lüddemann hat das Thema in seinem Text aufgegriffen. Er kritisiert auf der einen Seite das Vorgehen von Liefers und Co., verurteilt gleichzeitig aber auch die Heftigkeit und Unangemessenheit der Reaktionen. Es dürfe nicht sein, dass in der Bundesrepublik auf freie Meinungsäußerung mit Beleidigungen und Drohungen reagiert wird. Wie es um die Meinungsfreiheit in Deutschland steht, welche Rolle die Sozialen Medien dabei spielen und mit welcher Kritik er selbst zu kämpfen hat, darüber redet Stefan Lüddemann in dieser Episode des Nachschlag-Podcasts.

