Kinderpodcast am 11. September 2021 : Die Großen wählen – Was geht mich das an? Mit der Zukunftsforscherin Alu Kitzerow

Bald ist Bundestagswahl. Aber was geht es Kinder an, wenn die Erwachsenen zur Wahl gehen? Das lässt sich Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ von der Zukunftsforscherin Alu Kitzerow erklären. Avatar_prignitzer von Bastian Klenke

Osnabrück |

Warum ist das auch für Kinder spannend, wenn die Erwachsenen zur Bundestagswahl gehen und ihre Stimme abgeben? In dieser und den kommenden Wochen schaut Ole mal genauer hin. Dafür hat sich die blaue Eule ein paar ganz besondere Fragen überlegt und auch ganz spezielle Expertinnen und Experten eingeladen. Mit Ihnen klärt er die wichtigsten Fragen rund um die Bundestagswahl 2021. Was bedeutet das für uns? Dafür treffen sich Ole und Basti dieses Mal mit der Berliner Zukunftsforscherin Alu Kitzerow. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf Familienthemen: Dazu gehören die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Digitalisierung von Alltag und Schule. Und Alu kann Ole genau erklären, warum es auch für Kinder wichtig ist, mal genau hinzuschauen, was die Erwachsene bei einer Wahl machen. Katja Hentschel Jetzt mitmachen! Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv. Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.











