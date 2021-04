Ein Tag im Medienhaus : Wie kommt ein Artikel in die Zeitung?

Wie kommt ein Artikel in die Zeitung? Wer entscheidet wo und wie ein Artikel erscheint. Das Wimmelbild zeigt, was an einem Tag im Medienhaus passiert, bis von den auf die Straße gekullerten Melonen in einer Meldung auf der Internetseite der SVZ zu lesen ist, und am nächsten Morgen auch die Abonnenten der gedruckten Tageszeitung davon Kenntnis bekommen.

Osnabrück | Als eines Morgens ein Melonenlaster umkippt und seine gesamte Ladung verliert, beginnt der Arbeitstag des Reporter der Schweriner Volkszeitung. Er soll darüber einen Bericht für die Zeitung schreiben. Aber wie entsteht der Artikel und wie schafft es der Bericht in die Zeitung und ins Internet? ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.