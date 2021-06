Kinderpodcast der NOZ am 5. Juni 2021 : Ole beantwortet Kinderfragen rund um Corona – Mit der Infektiologin Prof. Dr. Marylyn Addo

Warum ist Corona für ältere Menschen schädlicher als für Kinder? Warum wurden Kinder bisher nicht geimpft? Diese und weitere Fragen lässt sich Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ von der Forscherin und Infektiologin Prof. Dr. Marylyn Addo aus Hamburg erklären.

Avatar_prignitzer von Bastian Klenke

05. Juni 2021, 08:00 Uhr

Schwerin | Haben Bakterien und Viren ein Gehirn? Warum ist Corona für ältere Menschen schädlicher als für Kinder? Warum wurden Kinder bisher noch nicht geimpft? Warum verbreitet sich Corona in Wellen? Und welche Auswirkung hat die Corona-Krise auf die psychische Gesundheit von Kindern? Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind sehr viele Kinderfragen in den vergangenen Wochen bei Ole gelandet – denn auch ihr Leben ist direkt von den Auswirkungen betroffen. Und all diese Fragen werden in dieser Episode des Kinderpodcasts "Ole schaut hin" beantwortet.



Was bedeutet das für uns?

Dafür spricht die große, blaue Eule mit der Infektiologin Professor Dr. Marylyn Addo. Marylyn ist Professorin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und erforscht dort neu auftretende Infektionserkrankungen. Ihr derzeitiger Forschungsschwerpunkt liegt auf der Untersuchung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und der Entwicklung eines entsprechenden Impfstoffs.

Eva Hecht

