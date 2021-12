Ole schaut hin – der Kinderpodcast : Warum rülpsen und furzen wir? Mit Bürger Lars Dietrich

Warum rülpsen und furzen wir? Diese Frage lässt sich Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ vom Musiker, Komiker, Moderator und Schauspieler Bürger Lars Dietrich erklären.

11. Dezember 2021, 08:15 Uhr

Warum rülpsen und furzen wir? Diese Frage hat Linus der blauen Eule gestellt und Ole fallen direkt noch ein paar weitere spannende Fragen dazu ein: Rülpsen und Furzen – was ist das überhaupt und warum gilt es heute als unhöflich? All das wird im Kinderpodcast "Ole schaut hin" beantwortet.

Dafür spricht die große, blaue Eule im Kinderpodcast mit Bürger Lars Dietrich. Lars ist ein richtiger Tausendsassa. Lars ist Rap- und Popmusiker, Komiker, Moderator, Synchron- und Hörbuchsprecher, Buchautor und Tänzer und ganz aktuell spielt er im neuen ARD-Märchenfilm "Der Geist im Glas" einen Zimmermann im Mittelalter. Lars hat schon so viel erlebt und gemacht, da kann er auch ganz bestimmt Ole und Basti mit der neuen Kinderfrage weiterhelfen.

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

Gert Westdörp / coulorbox