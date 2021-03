Kinderpodcast am 20. März 2021 : Was bedeutet der Begriff Klimawandel? Mit dem Diplom-Meteorologen Sven Plöger

Was bedeutet Klimawandel überhaupt? Wie macht sich der Klimawandel heute schon bemerkbar und was können wir alle dagegen machen? Das lässt sich Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ vom Diplom-Meteorologe und Fernsehmoderator Sven Plöger erklären.

Avatar_prignitzer von Bastian Klenke

20. März 2021, 08:00 Uhr

Schwerin | Was bedeutet Klimawandel überhaupt und wie macht sich der Klimawandel heute schon bemerkbar? Das möchte diesmal Joshua von Ole wissen. Der blauen Eule fallen da direkt noch weitere wichtige Fragen ein: Warum ist es denn schlecht, wenn es immer wärmer wird und welchen Einfluss haben wir alle auf das Weltklima? All das wird im Kinderpodcast "Ole schaut hin" beantwortet.



Was bedeutet das für uns?

Und dafür spricht die große, blaue Eule im Kinderpodcast mit dem Diplom-Meteorologen und Fernsehmoderator Sven Plöger. Sven ist Wetterexperte und zeigt auch in der SWR Youtube-Reihe „Sven Plögers Klimablick“ wie sich unser Wetter und unser Klima aktuell verändert.

