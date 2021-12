Kolumne zum Anhören : Wenn Politiker Karriere trotz Studienabbruchs machen – warum studiere ich noch?

Regelmäßig legt Theresia Crone in ihrer Podcast-Kolumne den Finger in die Wunden der Politik und Gesellschaft. In dieser Folge berichtet Theresia über erfolgreiche Politiker die ihr Studium hingeschmissen haben.

Avatar_prignitzer von Theresia Crone

18. Dezember 2021, 06:00 Uhr

Köln | "Es ist bekannt, dass viele junge Politiker ihren Lebenslauf mit einem abgebrochenen Jurastudium verzieren. Dazu gehören unter anderem die Generalsekretäre der beiden größten deutschen Parteien, Kevin Kühnert (SPD) und Paul Ziemiak (CDU). Ich selbst studiere Jura und befinde mich in einer Prüfungsphase. Täglich müssen sich meine Mitbewohnerinnen anhören, wie ich das Studium verfluche oder androhe, hinzuschmeißen. Wenn ich mir den Erfolg von Jura-Abbrechern wie Ziemiak oder Kühnert angucke, stelle ich mir die Frage, warum diese Menschen in der Politik so erfolgreich sind. Muss ich mein Studium abbrechen, um im Leben überhaupt erfolgreich sein zu können?..."

