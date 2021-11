Kolumne zum Anhören : Wie mich das Gesundheitsamt mit meiner Corona-Infektion im Stich ließ

Regelmäßig legt Theresia Crone in ihrer Podcast-Kolumne den Finger in die Wunden der Politik und Gesellschaft. In dieser Folge berichtet Theresia über Ihre Corona-Infektion.

Avatar_prignitzer von Theresia Crone

18. November 2021, 06:00 Uhr

Köln | "Beim Thema Kontaktverfolgung wird es dann mit der Verwaltung auch nicht besser. Die Uni sagt, das Gesundheitsamt sei zuständig. Das Gesundheitsamt macht an vielen Orten, wie in Köln seit September aber keine Kontaktverfolgung mehr. Mit Fieber und Luftnot, soll ich jetzt also selbstständig herausfinden wer in der Vorlesung mit ein paar hundert Studierenden neben mir gesessen hat?..."

