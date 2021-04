„Vans & Friends“ – Der Camping-Podcast : Das Geschäft mit dem Urlaub

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

02. April 2021, 14:00 Uhr

Hamburg | Wir können es alle nicht mehr erwarten. Wenn wir jetzt an Reisen und Urlaub denken, denken die meisten von uns an einen Urlaub im Wohnmobil. Im Moment sieht es so aus, als wäre das unsere einzige Möglichkeit. Selbst wenn wir nicht an die Cote d’Azur können, mit dem Camper durch die eigene Heimat sollte es allemal gehen. Heute sprechen wir mit Toni Carriero, einem Verkäufer und Vermieter von Wohnmobilen aus München.

Wie sieht er den kommenden Wohnmobil Boom und sind wir und unser Land darauf vorbereitet, sodass Urlaub mit dem Camper stressfrei starten kann?

Denkt dran: Ihr könnt noch immer Tickets für die „Caravan und Co“ erwerben – völlig risikofrei. Und zwar hier: www.caravanundco.de oder auch direkt hier: Ticket-Center

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



"Vans & Friends" ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de