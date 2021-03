„Vans & Friends“ : Die „Vanlifedesignerin“ Maren Schwitalla zu Gast im Camping-Podcast

Jede Woche neu berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

26. März 2021, 18:30 Uhr

Hamburg | Sie war schon einmal zu Gast im „Vans & Friends“-Campingpodcast. Damals als Vanlife Stimme. Heute kehrt Maren Schwitalla zurück – als Vanlifedesignerin. Ihr Name ist vielleicht nicht jedem bekannt, Ihre Arbeit aber ganz sicher. Unzählige Logos aus der Vanlife-Szene stammen aus ihrer Feder – auch das „Vans&Friends“-Logo.

Aber nicht nur Design kann Maren, auch Vanlife. Denn zusammen mit Ihrem Freund Christian und dem gemeinsamen Hund Dexter starten sie in ein abenteuerliches und mutiges Projekt. Sie tauschen ihre Wohnung gegen einen selbst ausgebauten Van. Das Verrückteste an dieser Sache: Wenn sie ihre Wohnung verlassen, dann kommt auch erst der neue Van – quasi ein fliegender Wechsel. Und das Vollzeit „Vanlife-Leben“ beginnt in einer Baustelle. All das und noch mehr erzählt Maren Schwitalla in der 27. Folge von „Vans & Friends“.

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei, die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.

"Vans & Friends" ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de