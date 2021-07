„Vans & Friends“-Podcast : Ein Platz mit „Kia Ora“-Vibe für Dauercamper, Locals und Touristen

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

23. Juli 2021, 15:30 Uhr

Hamburg | Kia Ora – schon 'mal gehört? Die Hosts Dominik und Peter vorher nicht. Aber inzwischen wissen sie, dass es nicht nur ein Ausdruck der Maori in Neuseeland für Begrüßung und Abschied ist, sondern auch in etwa mit „Möge es Dir gut gehen” übersetzt werden kann. Ein perfektes Motto für diese Podcastfolge! Warum? Das hört Ihr im Camping-Podcast „Vans & Friends“.

Campen am Schliersee in Oberbayern

Zu Gast sind Dominik und Peter bei Mark am Schliersee in Oberbayern. Mark hat nicht nur neuseeländische Wurzeln, sondern zusammen mit seinem Geschäftspartner Christian hat er unmittelbar vor Beginn der Corona Krise einen in die Jahre gekommenen Campingplatz übernommen. Man hört es selten: für sie war es ein Glücksfall denn der durch die Krise bedingte Lockdown gab ihnen die Zeit, den in Teilen maroden Platz auf Vordermann zu bringen, ohne Rücksicht auf einen laufenden Betrieb nehmen zu müssen.

Die Corona-Zeit haben sie hervorragend genutzt. Aus einem angestaubten, von Dauercampingplätzen dominierter Platz ist ein chilliger, toleranter und tiefenentspannter Ort geworden. Dabei haben sie nebenbei auch noch eine kleine, feine Gastronomie so gut aufgebaut, dass auch die Einheimischen gerne auf einen Burger oder Drink vorbeikommen. Wer die Locals kennt, weiß dass das ein echter Qualitätsnachweis ist.

Mit dem Van direkt am Wasser stehen

Die Lage des Platzes direkt am Schliersee in Oberbayern ist auch nicht die schlechteste und Garant dafür, dass das mit dem Geheimtipp wahrscheinlich schnell vorbei ist. Noch dazu ist es einer der seltenen Plätze, bei dem man wirklich mit dem Van direkt am Wasser stehen kann. Einmalig und wunderbar!

Über allem schwebt der Vibe der beiden Betreiber, denen man wirklich abnimmt, dass sie mit diesem Ort jedem Gast das Versprechen “Kia Ora, Möge es Dir gut gehen” erfüllen wollen.

Was das Ganze mit einer echten T2-Liebe und ganz vielen Bullis zu tun hat, warum Peter und Dominik ins Grübeln kommen und im Winter noch einiges zu erwarten ist, erfahrt Ihr in dieser Folge.





