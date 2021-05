„Vans & Friends“-Podcast : Es muss raus: Das Wohnwagen Coming Out!

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

Avatar_prignitzer von Peter Draeger und Dominik Krause

10. Mai 2021, 16:30 Uhr

Hamburg | Vans sind unsere DNA. Egal ob Campingbus, Kastenwagen oder auch mal ein schicker Vollintegrieter. Solange ein Motor dabei ist, fühlen wir uns pudelwohl. Doch da draußen gibt es eine Gattung, die wir bisher ignoriert haben! Wohnwagen und vieles was damit verbunden wird, ist für Vanlifer ein rotes Tuch. Auch für uns? Nicht ganz. Denn es gibt gute Gründe für einen Wohnwagen.

Der Wohnwagen – Die Wiege des Camping

Wir machen uns so unsere Gedanken, schwelgen in Anekdoten, beleuchten Themen wie Wohnwagentypen, Führerscheinklassen und stellen Euch am Beispiel des Dethleffs Aero 510 ER einen modernen Wohnwagen vor. Denn auch wenn es viele nicht zugeben wollen, der Wohnwagen ist auch für Vanlifer oft die Wiege des Camping, denn die sprichwörtlichen ersten Schritte in die große weite Campingwelt haben ganz viele im und vorm Wohnwagen gemacht. Wie so oft gibt es kein Schwarz und Weiß sondern einfach für jeden das passende, rollende Zuhause! Also Mut fassen, losziehen und entdecken. Keine Angst wir bleiben unseren Vans treu, aber so ein Zweitwohnwägelchen – das ist eine feine Sache. Es lohnt sich also über den Tellerrand zu schauen.

Nur das mit den Dauercampern, dass ist ein eigenes Thema… ;-) Dazu machen wir mal 'ne extra Folge.

Schon gewusst?

Ab sofort gibt es in regelmäßigen Abständen nicht nur was für eure Ohren. Ihr könnt uns jetzt auch sehen – auf dem Youtube-Kanal von Caravan und Co. Schaut mal vorbei und freut euch auf viele weitere spannende Themen!

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



