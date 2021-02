Neue Folge „Vans & Friends“ : Nur eine Halle und kein Publikum – Messe mal anders

Die erste Messe des Jahres ist alles andere als normal – klein und ohne Publikum. Wie die Branche das Jahr sieht, hört ihr in unserer neuen Folge „Vans & Friends“.

von Peter Draeger und Dominik Krause

05. Februar 2021, 16:44 Uhr

Hamburg | Heute haben wir eine richtige Starbesetzung! Wir sitzen zum ersten Mal mit sechs Personen und gebührendem Abstand zusammen in einem Meetingraum der Messe Stuttgart. Denn wir befinden uns auf der CMT Digital 2021! Die erste Messe des Jahres – aber ganz anders als normalerweise. Statt zehn vollgepackter Messehallen die vor Campingfahrzeugen, Zubehör und Reisezielen nur so platzen, findet in diesem Jahr die Messe nur in einer Halle statt. Viel Abstand, wenige Aussteller und nur die Presse ist vor Ort.

Hier anhören:



Aber wie und was findet hier statt? Alexander Ege und Andreas Ott von der Messe Stuttgart erzählen uns von Organisation und Ablauf der Messe und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Wir hören den Ausblick der beiden für die kommende Messesaison und die Wünsche und Hoffnungen die wohl jeder Messebetreiber haben wird.

Wir sprechen über unser Euronauten Projekt, welches auch hier auf der Messe vorgestellt wurde, und auch über das Interview, welches wir im Vorfeld mit dem zuständigen Minister in Baden-Württemberg über Europa geführt haben, kommt zur Sprache! Aber nicht nur um die Messe geht es, auch lassen wir unsere Gedanken spielen und träumen uns in die nächsten Trips und Urlaube. Was steht für dieses Jahr auf dem Programm und wie geht man als Vanlifer mit der aktuellen Situation um? Hört es selbst!



Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



"Vans & Friends" ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

