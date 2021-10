„Vans & Friends“-Podcast : Traumjob statt Karriere: Aaron tauschte Konzernjob gegen Bus-Werkstatt

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

Avatar_prignitzer von Peter Draeger und Dominik Krause

22. Oktober 2021, 14:00 Uhr

Limburgerhof | Aaron Steinrock hatte die klassische BWLer-Karriere eingeschlagen und einen sehr gut bezahlten Vetriebsjob, als er seinen ersten Bus ausbaute – eigentlich als privates Projekt. Doch dann verkaufte er den Van und seine BWL-Trüffelnase schlug an: Mit Ausbauten lässt sich ja durchaus Geld verdienen! Heute, einige Jahre später ist aus einem Hobby ein Unternehmen mit sechs Mitarbeiter:innen geworden.

Busausbauer können sich ihre Projekte aussuchen

Professionelle Busausbauer sind derzeit durch die anhaltend hohe Nachfrage gesuchte Spezialisten. Das geht soweit, dass sich die Anbieter ihre Projekte aussuchen können und Kunden Glück haben müssen, den richtigen Ausbauer zu finden. Aaron gibt in dieser Episode des „Vans & Friends“-Podcasts Einblicke hinter die Kulissen und erklärt unter anderem, von welchen Ausbauten er seinen Kunden abrät.

