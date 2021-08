„Vans & Friends“-Podcast : Umbau extrem: Ob Feuerwehrauto oder Expeditionsmobils

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

Avatar_prignitzer von Peter Draeger und Dominik Krause

06. August 2021, 16:00 Uhr

Hamburg | Wie beschreibt man Martin in kurzen Sätzen? Gar nicht so einfach bzw. gar nicht möglich.Er arbeitet Hauptberuflich als Betriebsleiter einer LKW-Werkstatt und das mit Leib und Seele. Kümmert sich um ausgefallene Projekte und er verfährt eigentlich nur nach einem Motto: Geht nicht gibt’s nicht!

Keine Aufgabe scheint zu groß

Ob es der Umbau von aktiven Feuerwehrfahrzeugen ist oder die Ausarbeitung eines Expeditionsmobils, keine Aufgabe scheint groß genug. So lag es auch nahe, dass wir uns an Martin gewandt haben, um unser eigenes Feuerwehrfahrzeug a.D. aufpäppeln zu lassen.

Wenn das nicht schon genug wäre, plant und veranstaltet Martin zudem noch geführte Hundetouren im Raum Bottrop. Ob es Sonnenaufgangs-Touren sind oder auch mal eine Kanu- oder SUP-Tour auf den benachbarten Seen oder Flüssen – an Abwechslung mangelt es nicht.

So funktioniert der Audioplayer 1. Play-Symbol im Player (unter der Überschrift) klicken und Audioplayer starten. 2. Auf Alle Beiträge der Playlist klicken, um weitere Hör-Beiträge abzuspielen. 3. Ihnen wird keine Playlist angezeigt? Klicken Sie hier: www.svz.de/vansandfriends

Übernachtung mit Hund im Landrover Defender

Wenn dann doch noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, fährt er mit seiner Frau Jutta und ihrem gemeinsamen Hund Sir Henry am liebsten nach Bayern. Dabei sind sie nicht mit irgendeinem Fahrzeug unterwegs, sondern ganz Standesgemäß mit einem Landrover Defender und Dachzelt. Ob das auch mit Hund problemlos funktioniert?

Das alles und noch mehr erfahrt ihr in dieser Folge.









Schon gewusst?

Ab sofort gibt es in regelmäßigen Abständen nicht nur was für eure Ohren. Ihr könnt uns jetzt auch sehen – auf dem Youtube-Kanal von Caravan und Co. Schaut mal vorbei und freut euch auf viele weitere spannende Themen!

Denkt dran: Ihr könnt noch immer Tickets für die „Caravan und Co“ erwerben – völlig risikofrei. Und zwar hier: www.caravanundco.de oder auch direkt hier: Ticket-Center

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



„Vans & Friends“ ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de