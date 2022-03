„Vans & Friends“-Podcast : Auf Tuchfühlung mit den Extremsportlern Felix Wiemers und Tom Öhler

Jede Woche neu berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus über das, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

Über sie geredet wurde im Podcast schon viel – häufig mit Bezug zur letzten „Caravan & Co“-Messe: Felix Wiemers ist Freeskier und hat bei der Messe in Rendsburg die Premiere seines Films Iskold gefeiert. Tom Öhler, der ehemalige MTB Trial Weltmeister, ist in Rendsburg gefühlt über jeden einzelen Besucher gesprungen und hat die Menge mit seinen unglaubl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.