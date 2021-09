Frauenleiche in NRW : 25-Jährige in Hamm tot aufgefunden – Tatverdächtiger festgenommen

Ein Passant hat am Sonntag in Hamm eine Frauenleiche entdeckt. Medienberichten zufolge war das 25-jährige Opfer am Abend zuvor in der Innenstadt feiern gewesen. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Hamm | Im Fall einer 25-Jährigen, die tot in einer Grünanlage in Hamm gefunden wurde, hat die Polizei nach Angaben der "Bild" bereits am Sonntagabend einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Demnach handelt es sich um einen 27-jährigen Mann. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie von einem Tötungsdelikt ausgehe. Das Ergebnis der Obdu...

