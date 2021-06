Welttag der Ozeane : Lachszucht zerstört Ökosysteme: Welcher Lachs ist noch genießbar?

Fast 14 Kilogramm Fisch verzehrt jeder Deutsche jährlich. Der beliebteste ist der Lachs, doch der stammt zu allermeist aus norwegischen Fischzuchten. Was kann man tun, um nicht zu der destruktiven Industrie beizutragen?

Hamburg | Am internationalen Welttag der Meere am 8. Juni erinnern die Vereinten Nationen an die große Bedeutung, aber auch an die Fragilität der Weltmeere. Die Umweltorganisation Greenpeace warnt in diesem Jahr insbesondere vor dem destruktiven Wesen der Lachs-Industrie. Teil des UN-Aktionstages ist der Aufruf an die Weltgemeinschaft, sich am Schutz der Meere ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.