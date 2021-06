Feuer auf hoher See : Hubschrauber rettet Motorbootfahrer aus kalter Nordsee

Auf hoher See ist auf einem Motorboot ein Feuer ausgebrochen. Der Fahrer rettete sich mit einem Sprung in die kalte Nordsee.

Butjadingen | Mithilfe eines Hubschraubers ist ein 68-jähriger Skipper nach einem Brand auf seinem Motorboot aus der Nordsee gerettet worden. Der Mann wurde am Freitagnachmittag von einem Helfer per Rettungsschlinge aus dem 13 bis 14 Grad kühlen Wasser an Bord des Hubschraubers gezogen, dort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus geflogen, wie die Deutsche ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.