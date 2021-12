Ausnahme von 2Gplus ab Samstag? : Corona-Testpflicht soll nach Booster-Impfung in Niedersachsen entfallen

Wer bereits eine Booster-Impfung erhalten hat, soll sich ab Samstag in Niedersachsen nicht mehr zusätzlich testen lassen müssen. Das kündigte die Landesregierung am Freitag an.

Hannover | Laut Regierungssprecherin Anke Pörksen soll das Gesundheitsministerium noch am Freitag eine entsprechende Mitteilung veröffentlichen. Darin soll eine Art Duldung kommuniziert werden: Wer geboostert ist, muss sich in Regionen mit der sogenannten 2Gplus-Regel nicht länger testen lassen müssen, um beispielsweise in ein Restaurant zu gehen. Formal fest...

