Bei Cuxhaven : Sportflugzeug abgestürzt: Wahrscheinlich zwei Tote

Nordholz | In Nordholz im Landkreis Cuxhaven ist am Donnerstag ein Sportflugzeug abgestürzt. Wie die Polizei bestätigte, stürzte die Maschine nach dem Start auf dem Sportflugplatz in ein Waldstück. Dabei wurde das Flugzeug zerstört. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handele es sich um zwei Tote, sagte ein Sprecher. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind im Ein...

