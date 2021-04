Einblicke in einen Machtkampf : Der Clan vom Dorf: Wie Familie Z. und der Staat darum ringen, wer das Sagen hat

Clan-Kriminalität ist längst kein Großstadtphänomen mehr. Das zeigt ein Fall aus der niedersächsischen Provinz.

Ostercappeln | „Man fühlte sich regelrecht allein gelassen vom Staat“, sagt ein Anwohner der Siedlung Bergfrieden und schiebt gleich hinter her: „Nennen Sie bloß nicht meinen Namen. Die wissen, wo ich wohne.“ So oder so ähnlich laufen viele Gespräche rund um Familie Z.. Sie scheint eine unsichtbare Macht über die Siedlung Bergfrieden und weit darüber hinaus zu haben...

