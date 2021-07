Besuch im Hochwassergebiet : Flutkatastrophe in Erftstadt: Wie es in der schwer getroffenen Stadt aussieht

Erftstadt ist die am stärksten von der Flut betroffene Gegend in Nordrhein-Westfalen. Während die einen mit den Aufräumarbeiten beginnen, werden in Teilen der Stadt ganze Straßenzüge vom Wasser fortgerissen. Ein Ortsbesuch.

Erftstadt | Wer nach Erftstadt südwestlich von Köln reinfahren will, braucht viel Geduld. Die Straßen zur Stadt sind gesperrt, Autobahnen überspült. Die Polizei kontrolliert am Kreisel zum Ortseingang. In die Stadt sollen nur die Menschen, die es wirklich müssen. Noch immer ist die Situation unsicher und vor allem gefährlich. Es bildet sich Stau. Auch weil imm...

