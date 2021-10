Saniertes Marineschulschiff : Wieder in Kiel: Die Auferstehung der „Gorch Fock“

Sechs Jahre und 135 Millionen Euro später ist die "Gorch Fock" zurück in Kiel. Die Heimkehr der "Gorch Fock" geriet zu einem kleinen Triumphzug. Aber nicht alles war nur Kitsch und Pathos.

Kiel | Als die Gorch Fock nach 2232 Tagen – so hat es ihr Kommandant Kapitän zur See Nils Brandt ausgerechnet – endlich wieder an ihrer Pier festmacht, taucht die Nachmittagssonne den Kieler Marinestützpunkt gerade in goldenes Licht. Das traditionsreiche Segelschulschiff, das in den vergangenen Jahren für so viele Schlagzeilen sorgte, glänzt mit seinem frisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.