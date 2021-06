Schanze und Reeperbahn : Corona-Partys: Hamburg verbietet Alkohol an Hotspots

Tausende feierten, als gäbe es kein Corona und griffen obendrein Polizisten an. Der Senat reagiert energisch.

Hamburg | Hamburg zieht die Zügel wieder an - zumindest für Menschen, die mit den Corona-Lockerungen verantwortungslos umgehen. Der Senat hat am Dienstag beschlossen, die Freiheiten für Partygänger an den Hotspots der Stadt deutlich einzuschränken. „Was am vergangenen Wochenende im Schanzenviertel passiert ist, geht zu weit“, sagte Bürgermeister Peter Tschentsc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.