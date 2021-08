„An der Schwelle, die Kontrolle zu verlieren“ : Inzidenz in NRW steigt auf 108: Droht das anderen Bundesländern?

Nordrhein-Westfalen ist in diesem Spätsommer das erste Bundesland mit einer Inzidenz über 100 – wieso steigen die Infektionszahlen so stark an? Und droht diese Entwicklung auch anderen Bundesländern?

Düsseldorf | Am Montag überschritt die 7-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen (NRW) erstmals seit Monaten die 100er-Marke: Mit 103,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt das Bundesland einsam an der Spitze. Am Dienstag stieg die Inzidenz laut dem Robert-Koch-Institut auf 108,4 – das Bundesland mit der nächsthöheren Inzidenz ist Hamburg mit 71...

