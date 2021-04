Gespräch mit drei Betroffenen : Der Süden lockert: Das sagen Italiener zum Corona-Kurs ihres Landes

Seit gestern dürfen in 16 Regionen Italiens wieder Schulen und Geschäfte öffnen. Wie ist die Stimmung in dem Land?

Lecco/Genua/Neapel | Trotz weiterhin hoher Infektionszahlen, dürfen circa 25 Millionen Menschen in Italien wieder mit Lockerungen im alltäglichen Leben rechnen. Nach den Osterferien sind in 16 der 20 Regionen des Landes die Neuinfektionen mit dem Coronavirus so weit zurückgegangen, dass diese von "Rot" auf "Orange" wechselten. Konkret bedeutet dies: Einzelhandelsgeschä...

