Was erlaubt ist – und was nicht : Schärfere Corona-Regeln: Was bedeutet eine Ausgangssperre?

Beim heutigen Gipfel sind erneut Verschärfungen der Corona-Regeln im Gespräch. Auch eine Ausgangssperre ist möglich.

Berlin | Bund und Länder beraten am Montag wieder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Im Gespräch ist auch eine bundesweite nächtliche Ausgangssperre, da die Kontakte im privaten Bereich nochmal weiter reduziert werden sollen. Offen ist noch, von wann bis wann die Ausgangssperre gelten und ob sie erst ab einer bestimmten Inzidenz in Kraft treten ...

