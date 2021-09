Eingewanderte Tierarten : Halsbandsittich und andere Exoten: So kamen sie nach Deutschland

Mehrere Hundert Tierarten existieren in Deutschland, die hier eigentlich nicht vorkommen sollten. Sogenannte Neozoen sind aus aller Welt nach Europa gekommen – die Hintergründe sind so verschieden wie kurios.

Berlin | Nicht nur Menschen können von einem Land in ein anderes auswandern, auch Tiere entwickeln neue Populationen in Gebieten, wo sie eigentlich nicht vorkommen. Archäozoen (vor 1492 eingewandert) und Neozoen (nach 1492 eingewandert) sind die Fachbegriffe für solche Tiere. In den meisten Fällen sind eingewanderte Tiere aber nicht freiwillig nach Mitteleurop...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.