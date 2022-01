Aida Nova : Wut an Bord: „Das war alles sehr überspitzt dargestellt“

Mirko und Toni Leßmann sind Krankenpfleger und Reiseblogger. Ihr Traum: Einmal das Feuerwerk vor Madeira sehen. Die Endstation: Lissabon. Sie erzählen von den letzten Tagen auf der "Aida Nova"

Hamburg | Die Schlagzeilen klangen alarmierend: Von "unschönen Szenen" war die Rede und einer Ansage des Kapitäns: "Bleiben Sie höflich!" Anlass war das tagelange Hin und Her um die "Aida Nova", deren Weiterfahrt in Richtung Madeira sich zunächst immer weiter verschob, bis die Reederei schließlich die Kreuzfahrt in Lissabon abbrach. Entsprechend schlecht soll d...

