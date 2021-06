Tödliche Schießerei : Frau und Mann in Espelkamp getötet: Was über das Tatmotiv bekannt ist

In Espelkamp in Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde in Niedersachsen festgenommen. Für das Tatmotiv gibt es eine vorsichtige Beschreibung.

Espelkamp | Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau und einen Mann im ostwestfälischen Espelkamp sind am Freitag die Leichen obduziert worden. Ein Ergebnis lag nach Angaben der Bielefelder Polizei bis zum Nachmittag noch nicht vor. Unter dem Verdacht des zweifachen Totschlags im ostwestfälischen Espelkamp sitzt ein 52-jähriger Mann aus Diepenau in Niedersachsen...

