Gert Armin Neuhäuser im Gespräch : Verwaltungsrichter zu Corona-Urteilen: Lassen uns nicht reinreden

Kurz nach dem aufsehenerregenden 2G-Urteil des Oberverwaltungsgerichtes in Lüneburg verliert der Senat die Zuständigkeit für Corona-Klagen. Das sagt die Interessenvertretung der Verwaltungsrichter in Niedersachsen dazu.

Osnabrück | Gert Armin Neuhäuser kennt die Fragen zu den Vorgängen am Oberverwaltungsgericht in Lüneburg bereits. Auch im privaten Umfeld hätten ihn jene erreicht. Neuhäuser ist Vorsitzender des Verbandes niedersächsischer Verwaltungsrichter, also ihr oberster Interessenvertreter im Land. Und Neuhäuser befasst sich am Verwaltungsgericht in Osnabrück selbst mit Co...

