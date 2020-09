Ende der Sommerzeit : Zeitumstellung 2020: Wann wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt?

Die Zeitumstellung 2020 auf die Winterzeit steht vor der Tür. Wann müssen die Uhren umgestellt werden?

Avatar_prignitzer von Christopher Bredow

10. September 2020, 10:07 Uhr

Berlin | Auch wenn ein Ende der Zeitumstellung in Sicht ist: Noch wird an der Uhr gedreht und das Ende der Sommerzeit naht. In der Nacht von Samstag, 24. Oktober 2020, auf Sonntag, 25. Oktober 2020, werden in Deutschland die Uhren auf Winterzeit umgestellt. Um 3 Uhr wird der Zeiger um eine Stunde zurück auf 2 Uhr und damit wieder auf die normale Mitteleuropäische Zeit (MEZ) gestellt. Hier erfahren Sie alles zur Zeitumstellung 2020 auf Winterzeit.

Uhren umstellen auf Winterzeit: Warum gibt es die Zeitumstellung 2020?

Grundsätzlich ist die Zeitumstellung auf Winterzeit 2020 eine gute Nachricht für alle Langschläfer und Partygänger, denn die Nacht wird dadurch eine Stunde länger. Für den Tagesverlauf bedeutet die Zeitumstellung, dass es morgens wieder früher hell und abends früher dunkel wird. Doch welchen historischen Hintergrund hat die Zeitumstellung 2020?

Die deutsche Winterzeit entspricht der normalen Mitteleuropäischen Zeit. Den ersten Versuch, neben der Winterzeit eine Sommerzeit einzuführen, gab es 1916 im Deutschen Kaiserreich. Drei Jahre lang stellte man die Uhren von Ende März bis Ende September eine Stunde vor. In der Weimarer Republik wurde diese Regelung wieder rückgängig gemacht.

1980 wurde die Sommerzeit dann bis heute gültig eingeführt, da es in den Abendstunden länger hell bleibt und somit weniger Strom für Licht verbraucht wird, so die Theorie. Doch das Ziel der Energieeinsparung erreicht die Zeitumstellung nicht, vielmehr ist das Gegenteil der Fall: Durch die Uhrumstellung steigt der Energieverbrauch, zum Beispiel dadurch, dass morgens mehr geheizt werden muss. (Weiterlesen: Bald ist es wieder so weit: Was sie zur Zeitumstellung wirklich wissen müssen)

Ihrem eigentlichen Sinn dient die Zeitumstellung also schon lange nicht mehr, sagt auch Robert Hienz, Geschäftsführer des Energiekonzerns E.ON: „Zum einen wird der morgens eingesparte Strom abends wieder benötigt. Zum anderen macht die Beleuchtung nur einen kleinen Teil der Stromkosten eines Haushalts aus. Der Großteil entfällt hingegen auf Haushaltsgeräte wie Kühlschrank, Waschmaschine und Backofen – und zwar ganz unabhängig von der Zeitumstellung. Insgesamt wirkt sich daher das persönliche Energieverhalten viel stärker auf den Verbrauch aus. Hier kann also jeder einzelne etwas tun, um Energie zu sparen“, sagt er.

Zeitumstellung 2020: Welche Auswirkung hat die Uhrumstellung auf die Gesundheit?

Während den Einen die Zeitumstellung kalt lässt, plagen andere über Probleme. Diese können sich in Form von Müdigkeit, Gereiztheit oder Konzentrationsstörungen bemerkbar machen. „Es ist so eine Art Mini-Jetlag“, sagte der Regensburger Schlafforscher Professor Jürgen Zulley. Jeder Mensch habe einen biologischen Rhythmus, von dem er nicht so einfach abweichen könne. „Wir müssen davon ausgehen, dass wir zumindest für ein, zwei Tage nicht im richtigen Takt leben.“

In den vergangenen Jahren entfachten solche Aspekte immer wieder eine Diskussion um den Sinn der Zeitumstellung. Zu einer Abschaffung hat es aber noch nicht gereicht. Auch wenn die winterliche Zeitumstellung verträglicher ist, weil man eben eine Stunde „geschenkt“ bekommt, warnen Schlafforscher davor, die Umstellung auf die Winterzeit auf die leichte Schulter zu nehmen. Die veränderte Uhrzeit führe zu rund acht Prozent mehr Verkehrsunfällen.

Wann wird die Winterzeit auf Sommerzeit 2021 geändert?

Wem der Winter zu kalt wird, der kann sich warme Gedanken machen und sich auf den 28. März 2021 freuen. Dann beginnt offiziell die Sommerzeit und die Uhren werden in der Nacht von Samstag, 27. März 2021, auf Sonntag, 28. März 2021, von 2 auf 3 Uhr vorgestellt. Dann ist die Nacht zwar wieder kürzer, aber es bleibt länger hell und wird wieder wärmer. Möglicherweise ist das die letzte Zeitumstellung in Deutschland.

Eselsbrücken: Wie kann man sich die Zeitumstellung merken?

Zu jeder Zeitumstellung gehört im Vorfeld auch immer die Frage, wann die Uhren umgestellt werden und ob sie nun vor- oder zurückgestellt werden müssen. Um immer die passende Antwort parat zu haben gibt es einige Eselsbrücken zur Zeitumstellung. Hier eine Auswahl:

„Immer zum Sommer hin.“ Also im Frühjahr eine Stunde vor, im Herbst eine Stunde zurück.

„Zeitumstellung funktioniert wie das Thermometer“ - im Frühjahr plus und im Winter Minus.

„Früher aufstehen im Frühjahr“, denn die Uhr wird vorgestellt und die Schlafzeit verringert sich um eine Stunde.

„Im Winter gibt es Winterschlaf.“ Eine Stunde mehr Schlaf, denn die Uhren werden zurückgestellt.

„Spring forward, fall back.“ Im Frühling (spring) den Zeiger eine Stunde vordrehen, im Herbst (fall) eine Stunde zurück.

Im Sommer stellt man die Gartenmöbel vor das Haus, die Uhren werden also eine Stunde vorgestellt. Im Winter werden die Gartenmöbel dann wieder zurück ins Haus gestellt, also werden die Uhren eine Stunde zurückgedreht.

(Mit dpa)