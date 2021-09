Analyse zur Bundestagswahl 2021 : Albtraum Opposition: Was es für die Union bedeutet, wenn er Wirklichkeit wird

Foto: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Wenn die Union nach der Bundestagswahl in der Opposition landet, könnte der alte Richtungsstreit wieder aufbrechen. Erste Anzeichen dafür gibt es schon.

Berlin | Offiziell äußern will sich aus der Union gerade kaum jemand zu der Frage, was eigentlich passiert mit Deutschlands Dauer-Regierungspartei, wenn sie nach 16 Jahren in der Opposition landen würde. Für die wenigen Tagen bis zur Wahl werden die Reihen geschlossen und es wird gekämpft. Aber die Nervosität ist mit Händen zu greifen. Der lange verdrängte ...

