Landkreistagspräsident Sager : Morgens Gespräche mit Angela Merkel – nachmittags mit Fernglas an der Ostsee

Der Aufstieg vom Landwirtssohn Reinhard Sager zum geschätzten Gesprächspartner von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Eutin | Am morgen sitzt er in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Tisch und verhandelt über das Wohl der Landkreise in Deutschland. Nur wenige Stunden später kurvt er entspannt mit seinem neuen E-Bike entlang der ostholsteinischen Ostseeküste und freut sich, wenn er Landwirte bei der Feldarbeit antrifft. Wenn auch der Landwirtssohn am liebsten glei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.