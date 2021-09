Kommentar : Nach der Ära Merkel: Deutschland vor wichtiger Richtungswahl

Die Allensbach-Umfrage sagt ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Union und SPD für die Bundestagswahl am 26. September voraus – die Wahl ist richtungsweisend. Ein Kommentar.

Berlin | Das Wahlrecht ist grundsätzlich auch eine Verpflichtung für jeden. Erst recht, wer die politische Kaste kritisiert oder die Zukunft mitgestalten will. Und um Zukünftiges geht es an diesem Sonntag mehr denn je. Richtungswahl bedeutet in diesem Herbst, dass sich Grundsätzliches ändern wird. Nicht nur wird Angela Merkel nach 16 Jahren aus dem Kanzleramt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.