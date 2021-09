Bundestagswahl 2021 : Deutschland hat gewählt – und nun? Ein Blick auf die nächsten Wochen

Wahlpartys, Rücktritte, Koalitionsverhandlungen und Mitgliederbefragungen: Deutschland hat gewählt, aber was passiert jetzt eigentlich bis zum Amtseid des neuen Kanzlers? Wir schauen auf die kommenden Wochen und Monate.

Berlin | Die Bundestagswahl 2021 ist vorbei. Es herrscht also Gewissheit, wie die Mehrheiten im neuen Bundestag verteilt sind. Aber wann tritt der eigentlich zusammen? Und wann gibt es einen neuen Bundeskanzler? Und überhaupt: Was passiert jetzt eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten nach der Wahl? Ein Überblick. Der Tag der Bundestagswahl Um 18 U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.